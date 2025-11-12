"Хватит делать из Венома клоуна": игроки Marvel Rivals недовольны концепт-артом скина Венома в юбке

Аккаунт Marvel Rivals Intel в социальной сети X опубликовал новый концепт-арт, посвященный юбилейным скинам для игры Marvel Rivals. Среди новинок оказались тематические костюмы в стиле "Тортики" для персонажей Невидимки, Луны Сноу, Венома и Псайлок. Однако новость вызвала негодование среди части сообщества из-за скина Венома, который предстает в необычном наряде с юбкой и яркими сладкими деталями.

Фанаты выразили свое недовольство в комментариях, называя такой дизайн "оскорблением" мрачного и устрашающего образа Венома. "Почему вы продолжаете делать из Венома клоуна! Юбка была совсем не обязательна!" - пишут разочарованные игроки. Игроки считают, что разработчики из NetEase слишком увлеклись эксцентричными идеями, что противоречит каноническому облику антигероя.

Однако нашлись и те, кому новый скин пришелся по вкусу. Один из пользователей отметил: "У Венома всегда глупые скины, и я полностью за". Другой написал: "Наконец-то появился скин, который заставил бы меня играть за Венома."

Разработчики пока не прокомментировали реакцию сообщества, но новый сезон Marvel Rivals, который стартует 14 ноября 2025 года, обещает принести еще больше контента, включая новых героев Гамбита и Шельму и карту "Таймс Cквер". Будет ли Веном в юбке принят игроками - пока остается под вопросом.