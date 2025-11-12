Игроки Marvel Rivals получат внутриигровые бонусы на $25 и редкий облик в честь первой годовщины

NetEase готовит масштабное празднование первой годовщины Marvel Rivals, и разработчики решили щедро порадовать игроков. Как стало известно, пользователи получат 2500 Юнитов — внутриигровую валюту, эквивалентную $25, в рамках праздничного события, стартующего 27 ноября.

Кроме того, в игре появится бесплатный легендарный облик Джеффа — сухопутной акулы, а также новые тематические костюмы, которые можно будет приобрести во время ивента.

Юбилей совпадает с запуском 5-го сезона Marvel Rivals, где главными героями станут мутанты из команды Людей X — Роуг и Гамбит. Обновление добавит социальный хаб на 100 игроков, кросс-прогрессию между платформами и систему калибровочных матчей для рейтинговых игр.

Пятый сезон стартует 14 ноября и продлится до января 2026 года, включая промежуточное обновление Season 5.5, где Разбойница станет новым играбельным персонажем.