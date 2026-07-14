Игроки Marvel Rivals раскритиковали экстренный патч с усилением и без того сильных героев

Студия NetEase выпустила экстренное обновление для Marvel Rivals спустя всего день после старта девятого сезона, однако изменения вызвали волну критики со стороны сообщества.

Разработчики заявили, что скорректировали баланс на основе игровой статистики и отзывов игроков, чтобы сделать матчи более разнообразными. Однако многие пользователи остались недовольны тем, что усиление получили герои, которые и без того считались очень сильными.

Больше всего вопросов вызвали баффы Гамбита и Циклопа, регулярно попадающих в бан-лист рейтинговых матчей. Кроме того, улучшения получили Невидимая леди, Джубили, Ракета, а также другие персонажи класса Стратег. Для этого класса также повысили скорость накопления ультимативной способности за лечение союзников.

На этом фоне изменения для ослабленных героев оказались минимальными. Например, лечение Мантис было лишь незначительно снижено, что многие игроки сочли недостаточным.

Критика быстро распространилась в соцсетях. Стример Flats назвал решение усилить Гамбита непонятным, отметив, что персонаж уже несколько сезонов подряд остается одним из самых часто запрещаемых в рейтинговых матчах.

Часть сообщества считает, что NetEase пытается сделать всех героев одинаково сильными ради зрелищности, тогда как другие игроки призывают разработчиков сосредоточиться на более строгом и сбалансированном подходе к обновлениям.