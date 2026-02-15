Игроки Marvel Rivals требуют увольнения ведущего дизайнера боёв

Вокруг Marvel Rivals разгорелся скандал после того, как один из игроков создал петицию с требованием уволить Эйдена Жиёна и команду, отвечающую за баланс боёв в популярном героическом шутере. Игра регулярно получает обновления, направленные на усиление слабых персонажей и ослабление слишком мощных, но новые изменения, объявленные вместе с запуском Сезона 6.5 и добавлением персонажа Эльзы Бладстоун, вызвали недовольство части аудитории.

Петиция, опубликованная на Change.org пользователем Plague_Doc2349, утверждает, что Жийон и его команда игнорируют обратную связь игроков, что якобы приводит к оттоку аудитории в пользу Overwatch. На момент публикации петиция собрала всего 94 подтверждённые подписи, но получила широкое обсуждение на Reddit. Пользователь Simple_Cash_319 назвал петицию «патетичной» и сравнил её с детским истерическим требованием.

NetEase Games пока не комментировала петицию. Компания отмечает, что 2025 год был лишь «разминкой», а в 2026-м планируется множество нововведений для Marvel Rivals, включая продолжение успешных игровых событий, таких как Marvel Zombies. Несмотря на недовольство части сообщества, многие фанаты продолжают активно следить за развитием проекта и выражают интерес к будущим обновлениям.