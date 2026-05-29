Игроки Marvel Rivals в восторге - с появлением новых скинов Черной кошки обсуждают её заметно увеличенные пропорции тела

Сообщество Marvel Rivals пнезапно оживилось и обратило внимание на визуальные изменения персонажа «Черная кошка» (Black Cat) (Фелисия Харди) после выхода новых косметических наборов. Игроки в социальных сетях активно обсуждают, что пропорции героини значительно увеличились в новых скинах. Игроки уже называют эту косметику лучшим обновлением в игре на данный момент.

Поводом для дискуссии стали сравнения старых и новых внутриигровых изображений, а также демонстрации анимаций и ракурсов камеры в меню персонажа. Часть игроков утверждает, что восприятие героини изменилось, другие считают это эффектом освещения, позы и художественного стиля новых костюмов.

В настоящий момент в официальных патчноутах Marvel Rivals отсутствуют упоминания о редизайне телесной модели Черной кошки. Разработчики также не комментировали изменения визуальных пропорций персонажа, сосредоточившись в последних обновлениях на добавлении новых скинов, балансных правках и расширении PvP-контента.

Black Cat была добавлена в игру как мобильный дуэлянт с акцентом на ловкость и контроль ресурсов, и с момента её появления остаётся одним из популярных персонажей среди игроков благодаря дизайну и динамичному геймплею.