Игроки обвинили разработчиков Marvel Rivals в расизме из-за того, что Шторм единственная не получила легендарный скин

В сообществе Marvel Rivals разгорелся крупный скандал вокруг нового летнего костюма для Шторм "Священные небеса". То, что должно было стать радостным событием для фанатов, обернулось волной обвинений в системном расизме из-за редкости скина.

Редкость скина - эпическая - вызвала бурное возмущение в сообществе. Игроки отмечают, что это единственный эпический женский летний скин в текущей линейке, в то время как остальные женские персонажи получили легендарные скины с дополнительными хромами, эффектами и аксессуарами. Один из самых популярных комментариев под официальным постом гласит:

Первый эпический летний скин и он достается единственной чернокожей женщине в игре.

Это быстро переросло в обвинения в системном расизме и пренебрежении к черным персонажам. Игроки напоминают, что Шторм, Черная Пантера и Блэйд уже давно получают меньше качественных скинов по сравнению с белыми героями. Ранее также были жалобы на отсутствие египетских скинов для Шторм (несмотря на ее каирские корни и лор богини) в соответствующем сезоне. Отмечается, что Шторм и Черная Пантера - единственная пара на свадебной тематике, не получившая легендарные скины.

Часть сообщества защищает NetEase, указывая, что многие мужские летние скины тоже эпические, и что решения о редкости зависят от продаж и популярности персонажа. Другие считают, что скин "набросали в последний момент" под давлением предыдущей критики.

На момент написания разработчики не дали официального комментария. Скин станет доступен сегодня в 12:00 по Москве. Шторм снова в центре внимания - на этот раз не из-за погоды, а из-за бури негодования.