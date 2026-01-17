ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 443 оценки

Игроки в шоке от похабных шуток Дэдпула в Marvel Rivals: его выход может поднять рейтинг игры до 18+

Добавление болтливого наемника Дэдпула в геройский ростер командного шутера Marvel Rivals стало главным событием шестого сезона. Однако восторг фанатов быстро сменился шоком: оказалось, что версия Дэдпула в игре настолько похабна, что это вполне может привести к смене возрастного рейтинга игры до 18+, который сейчас достаточно мягок (13+).

Дэдпул так или иначе троллит почти каждого героя в игре, но его обмен репликами с Мистером Фантастиком и Росомахой - нечто совершенно особенное. В сети уже гуляют скриншоты и записи его "бесед". Например, обращаясь к Мистеру Фантастик, Дэдпул спрашивает:

Твоя способность растягиваться может делать вещи больше, да? Значит, и твой тоже...

А таков их диалог в "милой" беседе с Росомахой:

Раз “Оружие Икс” дало мне твой целительный фактор, ты теперь словно каждый день внутри меня.

На что Логан угрожающе рычит: "Если ты не захлопнешь пасть, очень скоро внутри тебя окажется куда больше меня".

Дэдпул стал известен своими болтливыми и часто непристойными комментариями, но Marvel Rivals поднимает эту планку на новый уровень. Игра в целом довольно семейная, поэтому, как можно догадаться, эти двусмысленные шутки стали неожиданностью для некоторых игроков. В конце концов, в Marvel Rivals могут играть люди всех возрастов.

Дэдпул уже доступен в игре. Его появление также положительно сказалось на онлайне в Steam, который впервые за долго время превысил 170 тысяч игроков.

agula98

Какие-то современные игроки соевые пошли, игру по карателю 2005 года им не показывайте а то вообще с панической атакой после увиденного в больничку отъедут

ZNGRU

Старый добрый Кончатель.

MNM 777 ZNGRU
LoKKi_SKY

В этом же и суть Дедпула, нет. Он не он, без своих пошлых шуточек. Или они хотят этого перса, но чтобы он шутил про радугу и единорожков?! Хотя и про это тоже может)))

Sova Aleykum

Ну хз, я когда читал комиксы не помню, чтобы он там шутил похабно или пошло, это вроде Райан Рейнольдс гейской шляпы добавил в фильм.

ZNGRU

Я в шоке от шимпанзе играющих в такие игры.

ratte88

Твиттерское дерьмо нужно по-хорошему отправить куда-нибудь на ближний восток и надеяться, что они оттуда не вернутся, а у Маска дома найти 100500 файлов, доказывающих, что твиттер используется для продажи детей и цп, чтобы твиттер прикрыли.

Wing42

Какие нежные игроки пошли. Пара шутеек с намёком, а они уже "фшоке!!!11".

MunchkiN 616

типа новый современный клоун дюк нюкем?

urukhaj

Соевые игроки мёртвой параши опять в шоке с чего то очень важно знать

