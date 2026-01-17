Игроки в шоке от похабных шуток Дэдпула в Marvel Rivals: его выход может поднять рейтинг игры до 18+

Добавление болтливого наемника Дэдпула в геройский ростер командного шутера Marvel Rivals стало главным событием шестого сезона. Однако восторг фанатов быстро сменился шоком: оказалось, что версия Дэдпула в игре настолько похабна, что это вполне может привести к смене возрастного рейтинга игры до 18+, который сейчас достаточно мягок (13+).
Дэдпул так или иначе троллит почти каждого героя в игре, но его обмен репликами с Мистером Фантастиком и Росомахой - нечто совершенно особенное. В сети уже гуляют скриншоты и записи его "бесед". Например, обращаясь к Мистеру Фантастик, Дэдпул спрашивает:
Твоя способность растягиваться может делать вещи больше, да? Значит, и твой тоже...
А таков их диалог в "милой" беседе с Росомахой:
Раз “Оружие Икс” дало мне твой целительный фактор, ты теперь словно каждый день внутри меня.
На что Логан угрожающе рычит: "Если ты не захлопнешь пасть, очень скоро внутри тебя окажется куда больше меня".
Дэдпул стал известен своими болтливыми и часто непристойными комментариями, но Marvel Rivals поднимает эту планку на новый уровень. Игра в целом довольно семейная, поэтому, как можно догадаться, эти двусмысленные шутки стали неожиданностью для некоторых игроков. В конце концов, в Marvel Rivals могут играть люди всех возрастов.
Дэдпул уже доступен в игре. Его появление также положительно сказалось на онлайне в Steam, который впервые за долго время превысил 170 тысяч игроков.
