Игроки заметили "синдром одинаковых лиц" у персонажей Marvel Rivals

Новый персонаж Чёрная Кошка, которая вскоре появится в Marvel Rivals, уже вызвала активные обсуждения среди игроков. Однако причиной споров стал не только её набор способностей, но и внешний вид героини.

После публикации официальной модели персонажа фанаты заметили, что лицо Чёрной Кошки очень напоминает лицо другой героини — Шельмы. При сравнении моделей многие обратили внимание на практически идентичные черты: форму лица, расположение глаз, носа и губ. Основные различия сводятся лишь к макияжу и некоторым деталям образа.

Из-за этого в сообществе начали говорить о так называемом «синдроме одинаковых лиц» — явлении, когда разные персонажи выглядят слишком похожими друг на друга. Подобные претензии ранее нередко звучали и в адрес других геройских шутеров.

После того как сходство между Чёрной Кошкой и Шельмой стало активно обсуждаться, игроки начали пересматривать модели других женских персонажей игры. Некоторые пользователи считают, что и среди них можно заметить схожие черты, хотя различия всё же остаются благодаря разным костюмам, причёскам и стилям.

Любопытно, что многие заметили сходство только после демонстрации одного из новых обликов Чёрной Кошки. Из-за более объёмной причёски часть игроков сначала даже решила, что это альтернативный костюм для Шельмы.

Разработчики из NetEase пока не комментировали обсуждение. При этом ранее студия не слишком активно реагировала на критику дизайна персонажей. В то же время некоторые игроки отмечают, что в Marvel Rivals всё же присутствует больше разнообразия в телосложении героев, чем во многих других геройских шутерах — например, такие персонажи, как Шельма и Белая Королева, изображены более массивными и мускулистыми.