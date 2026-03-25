Ильяна Распутина зажигает: разработчики Marvel Rivals опубликовали подробности нового ивента Flight Mode

Разработчики Marvel Rivals продолжают радовать фанатов контентом в рамках седьмого сезона. На этот раз студия раскрыла детали нового ивента под названием Flight Mode World Tour Merch Vol. 2, который стартует уже 26 марта. Главная интрига события помимо ярких скинов кроется в том, что вместе с обновлением на поле боя засияет новая звезда - Ильяна Распутина, более известная как Мэджик, получившая один из ключевых образов ивента.

Организаторы решили не отходить от проверенной схемы: ивент выполнен в формате боевого пропуска. Игрокам предстоит выполнять ежедневные задания, зарабатывать очки опыта и открывать награды. Важной особенностью снова станет система выборочной награды: на определенных уровнях игроки смогут самостоятельно выбрать один из предложенных предметов. Кроме того, приобретение премиального пропуска гарантирует постоянный доступ к наградам даже после завершения ивента.

Главное украшение ивента - три новых костюма для популярных героев. В центре внимания оказались Нэмор, Звездный Лорд и, конечно, Мэджик. Если Нэмор и лидер Стражей Галактики уже привыкли к вниманию публики, то образ для Ильяны Распутиной обещает стать настоящим хитом коллекции. Помимо костюмов, в боевом пропуске игроков ждут эмоции, граффити и именные таблички. Как и в предыдущих ивентах, разработчики разделили награды на бесплатные и премиальные.

Главная цель для всех, кто не планирует тратить реальные деньги, - скин Нэмора "Морская самба". Чтобы получить его, не требуется совершать покупки. Достаточно просто активно участвовать в ивенте: выполнять ежедневные миссии, зарабатывать прогресс и прокачивать уровни пропуска. А вот чтобы заполучить стильный образ Звездного Лорда "Крутой Страж"и зажигательный скин Мэджик "Адский идол", придется приобрести премиальную версию пропуска.