Инсайдер показал видео с новым зомби-скином для Доктора Стрэнджа в Marvel Rivals

Инсайдер Marvel Rivals показал видео с новым зомби-скином Доктора Стрэнджа, вдохновленным его образом из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Этот скин имеет полупрозрачный красный плащ с фиолетовыми сигилами и уникальные визуальные эффекты: из плеч персонажа появляются темные руки, а вокруг него клубится зловещий дым.

Фанаты разделились в мнениях: одни рады увидеть больше кроссоверов с MCU, другие недовольны высокой ценой на скины из киновселенной. Несмотря на редкость, все такие скины стоят дороже оригинальных моделей.

Слухи также указывают на скорое добавление новых персонажей, таких как Человеческий Факел. Пока NetEase Games не раскрывает частоту релизов, фанаты предполагают, что крупные обновления будут сопровождаться выходом новых героев.

Для тех, кто ищет бесплатную косметику, Marvel Rivals проводит зимнее событие Winter Celebration. Участники могут заработать уникальные награды, включая скин для акулы Джеффа, а также попробовать новый игровой режим.