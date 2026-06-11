Инсайдеры раскрыли героев Marvel Rivals вплоть до 11 сезона

В сети появилась новая крупная утечка по Marvel Rivals, которая раскрывает возможных персонажей сразу нескольких будущих сезонов. Если информация подтвердится, игроков ждут как популярные герои, так и крупные злодеи вселенной Marvel.

Согласно данным датамайнеров, в 9 сезоне могут появиться Джубили и Худ (The Hood). На это якобы намекают описания и реплики из финальной карточки сезона 8.5. По слухам, Джубили будет основана на своей вампирской версии из комиксов, что уже вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов.

Для 10 сезона инсайдеры называют Ночного Змея и Горра Палача Богов. Последний может стать одним из самых заметных злодеев в игре, поскольку сообщество давно просит разработчиков расширить список антагонистов.

Главной же новостью считается возможное появление Доктора Дума в 11 сезоне. Именно он играет центральную роль в сюжете Marvel Rivals, поэтому его дебют в качестве игрового персонажа выглядит логичным шагом. Предполагается, что сезон может быть связан с выходом фильма Avengers: Doomsday.

Кроме того, в файлах игры ранее также находили упоминания Синее чудо, Crescent, Профессора Икс, Капитана Марвел и даже Таноса, однако их привязка к конкретным сезонам пока неизвестна.

Как и в случае с любыми утечками, информацию стоит воспринимать с осторожностью — планы разработчиков ещё могут измениться. Однако многие предыдущие персонажи Marvel Rivals действительно появлялись в игре спустя месяцы после первых датамайнов.