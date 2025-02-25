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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 299 оценок

Из-за сбоя в Marvel Rivals сервера игры не работали около часа, что вызвало настоящую панику у игроков

Gutsz
Новости

Серверы многопользовательского экшена Marvel Rivals оказались недоступны примерно на час, что привело к массовому беспокойству среди игроков. Несмотря на то, что NetEase оперативно устранила проблему, часть сообщества восприняла ситуацию как признак более серьезных проблем с игрой.

Разработчики быстро отреагировали, заверив игроков, что неполадки носили временный характер. По словам представителя NetEase, команда «заметила необычные проблемы с серверами и устранила их в кратчайшие сроки». Однако даже такой кратковременный сбой спровоцировал бурное обсуждение в сообществе.

Некоторые игроки начали распространять слухи о возможном закрытии серверов Marvel Rivals. Подобная реакция связана с недавними увольнениями в NetEase, затронувшими команду разработчиков Marvel Rivals. Особенно обеспокоены фанаты после новости об уходе геймдиректора Таддеуса Сассера и сокращении сотрудников, работавших над игрой за пределами Китая.

Увольнения в команде Marvel Rivals связаны с сокращением инвестиций за пределами Китая, но игре ничего не грозит

Тем не менее, официальных заявлений о прекращении поддержки Marvel Rivals не поступало. Напротив, представители NetEase ранее заявляли, что продолжают инвестировать в проект. Однако паника в сообществе показала, насколько сильно игроки обеспокоены будущим игры.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Алекс Рейлор

Господи, было бы ещё о чём беспокоиться, очередной клон «Овервотча». Вместо того чтобы развернуться во что-то качественное, используя возможности Marvel, давайте сделаем очередной шутер.

3
Сдал Пост Малоне

Ты одуреешь, но эта игра больше овервоч 2, чем сам овервоч 2

1
Niphestotel

Тот момент когда ОВ клон Team fortress 2)

1
Пользователь ВКонтакте

Возможно игру перетаскивали на хреновые сервера // Михаил Храбров

0
Jarvis666

Наверное четверти китайских задротов страны понадобилась неотложка, чтобы реанимировать их от пердечного систрупа, когда они не смогли снова окунуться в эту помойку.

0
Лидер 666

если они пофиксили эти странные лаги серверов которые были вчера, то молодцы, ибо у меня и у жены на ультрах 150-200 фпс, и потом резко становится у обоих по 20-30 и сервер будто желе, думали что это у нас интернет сбоит.

0
Пользователь ВКонтакте

😂😂😂 // Артём Савельев

0