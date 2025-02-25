Из-за сбоя в Marvel Rivals сервера игры не работали около часа, что вызвало настоящую панику у игроков

Серверы многопользовательского экшена Marvel Rivals оказались недоступны примерно на час, что привело к массовому беспокойству среди игроков. Несмотря на то, что NetEase оперативно устранила проблему, часть сообщества восприняла ситуацию как признак более серьезных проблем с игрой.
Разработчики быстро отреагировали, заверив игроков, что неполадки носили временный характер. По словам представителя NetEase, команда «заметила необычные проблемы с серверами и устранила их в кратчайшие сроки». Однако даже такой кратковременный сбой спровоцировал бурное обсуждение в сообществе.
Некоторые игроки начали распространять слухи о возможном закрытии серверов Marvel Rivals. Подобная реакция связана с недавними увольнениями в NetEase, затронувшими команду разработчиков Marvel Rivals. Особенно обеспокоены фанаты после новости об уходе геймдиректора Таддеуса Сассера и сокращении сотрудников, работавших над игрой за пределами Китая.
Тем не менее, официальных заявлений о прекращении поддержки Marvel Rivals не поступало. Напротив, представители NetEase ранее заявляли, что продолжают инвестировать в проект. Однако паника в сообществе показала, насколько сильно игроки обеспокоены будущим игры.
Господи, было бы ещё о чём беспокоиться, очередной клон «Овервотча». Вместо того чтобы развернуться во что-то качественное, используя возможности Marvel, давайте сделаем очередной шутер.
Ты одуреешь, но эта игра больше овервоч 2, чем сам овервоч 2
Тот момент когда ОВ клон Team fortress 2)
Возможно игру перетаскивали на хреновые сервера // Михаил Храбров
Наверное четверти китайских задротов страны понадобилась неотложка, чтобы реанимировать их от пердечного систрупа, когда они не смогли снова окунуться в эту помойку.
если они пофиксили эти странные лаги серверов которые были вчера, то молодцы, ибо у меня и у жены на ультрах 150-200 фпс, и потом резко становится у обоих по 20-30 и сервер будто желе, думали что это у нас интернет сбоит.
😂😂😂 // Артём Савельев