Из-за сбоя в Marvel Rivals сервера игры не работали около часа, что вызвало настоящую панику у игроков

Серверы многопользовательского экшена Marvel Rivals оказались недоступны примерно на час, что привело к массовому беспокойству среди игроков. Несмотря на то, что NetEase оперативно устранила проблему, часть сообщества восприняла ситуацию как признак более серьезных проблем с игрой.

Разработчики быстро отреагировали, заверив игроков, что неполадки носили временный характер. По словам представителя NetEase, команда «заметила необычные проблемы с серверами и устранила их в кратчайшие сроки». Однако даже такой кратковременный сбой спровоцировал бурное обсуждение в сообществе.

Некоторые игроки начали распространять слухи о возможном закрытии серверов Marvel Rivals. Подобная реакция связана с недавними увольнениями в NetEase, затронувшими команду разработчиков Marvel Rivals. Особенно обеспокоены фанаты после новости об уходе геймдиректора Таддеуса Сассера и сокращении сотрудников, работавших над игрой за пределами Китая.

Тем не менее, официальных заявлений о прекращении поддержки Marvel Rivals не поступало. Напротив, представители NetEase ранее заявляли, что продолжают инвестировать в проект. Однако паника в сообществе показала, насколько сильно игроки обеспокоены будущим игры.