Кого добавят в Marvel Rivals: в файлах игры нашли упоминания новых героев

С выходом Spring Festival Update для Marvel Rivals в патче нашли упоминание новых героев. Данные появились благодаря датамайнерам, но официально NetEase информацию не подтвердила, поэтому детали могут измениться.
Датамайнер X0X_Leak обнаружил в файлах игры следующих персонажей:
- Гамбит — дуэлист;
- Шельма/Роуг — стратег;
- Профессор Икс;
- Джубили;
- Ночной Змей;
- Зверь;
- Колосс;
- Локус;
- Трапстер/Пит Клейкий Тюбик;
- Jia Jing/Спрайт.
Появление героев в коде говорит о том, что студия уже работает над ними, но их появление в игре может занять несколько месяцев. Вероятно, эти персонажи будут добавлены во втором сезоне, и, судя по списку, его темой могут стать Люди Икс.
Согласно предыдущим утечкам, в Marvel Rivals добавят Колосса, Дэдпула, Эмму Фрост, Альтрона, Блэйда, Капитан Марвел, Циклопа и многих других. Со стартом первого сезона в экшене появилась Фантастическая четверка. Разработчики обещают пополнять ростер супергероев каждые полтора месяца.
Профессор Икс? Это будет забавно)
На кресле кататься. Либо молодой.
Нужно посмотреть как будет смотреться Роуг.