Кого добавят в Marvel Rivals: в файлах игры нашли упоминания новых героев

С выходом Spring Festival Update для Marvel Rivals в патче нашли упоминание новых героев. Данные появились благодаря датамайнерам, но официально NetEase информацию не подтвердила, поэтому детали могут измениться.

Датамайнер X0X_Leak обнаружил в файлах игры следующих персонажей:

Гамбит — дуэлист;

Шельма/Роуг — стратег;

Профессор Икс;

Джубили;

Ночной Змей;

Зверь;

Колосс;

Локус;

Трапстер/Пит Клейкий Тюбик;

Jia Jing/Спрайт.

Появление героев в коде говорит о том, что студия уже работает над ними, но их появление в игре может занять несколько месяцев. Вероятно, эти персонажи будут добавлены во втором сезоне, и, судя по списку, его темой могут стать Люди Икс.

Согласно предыдущим утечкам, в Marvel Rivals добавят Колосса, Дэдпула, Эмму Фрост, Альтрона, Блэйда, Капитан Марвел, Циклопа и многих других. Со стартом первого сезона в экшене появилась Фантастическая четверка. Разработчики обещают пополнять ростер супергероев каждые полтора месяца.