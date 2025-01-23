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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.2 274 оценки

Кого добавят в Marvel Rivals: в файлах игры нашли упоминания новых героев

Simple Jack

С выходом Spring Festival Update для Marvel Rivals в патче нашли упоминание новых героев. Данные появились благодаря датамайнерам, но официально NetEase информацию не подтвердила, поэтому детали могут измениться.

Датамайнер X0X_Leak обнаружил в файлах игры следующих персонажей:

  • Гамбит — дуэлист;
  • Шельма/Роуг — стратег;
  • Профессор Икс;
  • Джубили;
  • Ночной Змей;
  • Зверь;
  • Колосс;
  • Локус;
  • Трапстер/Пит Клейкий Тюбик;
  • Jia Jing/Спрайт.

Появление героев в коде говорит о том, что студия уже работает над ними, но их появление в игре может занять несколько месяцев. Вероятно, эти персонажи будут добавлены во втором сезоне, и, судя по списку, его темой могут стать Люди Икс.

Согласно предыдущим утечкам, в Marvel Rivals добавят Колосса, Дэдпула, Эмму Фрост, Альтрона, Блэйда, Капитан Марвел, Циклопа и многих других. Со стартом первого сезона в экшене появилась Фантастическая четверка. Разработчики обещают пополнять ростер супергероев каждые полтора месяца.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Воин Уганды

Профессор Икс? Это будет забавно)

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Капибар Превосходный

На кресле кататься. Либо молодой.

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SOLUS5678

Нужно посмотреть как будет смотреться Роуг.

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