Количество зрителей Overwatch 2 на Twitch резко упало после запуска Marvel Rivals

Marvel Rivals, командный шутер от NetEase, уверенно завоевывает популярность: за первый месяц игра привлекла более 20 миллионов игроков. Это особенно заметно на фоне Overwatch 2, который, несмотря на свои успехи, переживает падение интереса зрителей на Twitch.

Согласно SteamCharts, пиковая аудитория Overwatch 2 за последние 30 дней составила 64 970 зрителей, что значительно меньше, чем 125 279 в ноябре. Тогда внимание привлекал финал Overwatch Championship Series 2024. В то же время Marvel Rivals достиг впечатляющих 275 521 зрителя за тот же период.

Ситуация может усугубиться с выходом первого сезона Marvel Rivals, который представит новых героев, включая Фантастическую четверку.