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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7 205 оценок

Количество зрителей Overwatch 2 на Twitch резко упало после запуска Marvel Rivals

butcher69
Новости

Marvel Rivals, командный шутер от NetEase, уверенно завоевывает популярность: за первый месяц игра привлекла более 20 миллионов игроков. Это особенно заметно на фоне Overwatch 2, который, несмотря на свои успехи, переживает падение интереса зрителей на Twitch.

Согласно SteamCharts, пиковая аудитория Overwatch 2 за последние 30 дней составила 64 970 зрителей, что значительно меньше, чем 125 279 в ноябре. Тогда внимание привлекал финал Overwatch Championship Series 2024. В то же время Marvel Rivals достиг впечатляющих 275 521 зрителя за тот же период.

Фантастическая четверка станет частью состава героев в Marvel Rivals

Ситуация может усугубиться с выходом первого сезона Marvel Rivals, который представит новых героев, включая Фантастическую четверку.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Last Templar

Не понимаю почему минусуют новости по Marvel Rivals. Игра ведь замечательная. Откуда этот хейт игры на PG?

0
Абдула Ибн Ебн Еб

Главное достоинство игры. Без этого уже дропнул бы.

-4