"Козырная карта против Overwatch": фанаты Marvel Rivals в восторге от дизайна Черной Кошки

Разработчики Marvel Rivals анонсировали, что 49-м героем игры станет Черная Кошка, и соцсети взорвались от восторга. Фанаты геройского шутера уже называют ее дизайн "идеальным" и "концом эры Overwatch". Пока Blizzard продолжает "скромничать" с образами героинь, NetEase Games выдала персонажа, который полностью соответствует канону: провокационная, уверенная в себе и не стесняющаяся своей сексуальности.

Пользователи в X пишут, что дизайн Marvel Rivals - это именно то, чего ждали от Черной Кошки: "сексуально, но не перебор, идеальный баланс". Один из фанатов прямо заявил, что версия от Insomniac была слишком "тактичной", а здесь героиня выглядит как настоящая соблазнительница. Журналисты издания PushSquare прямо называют Черную Кошку козырной картой Marvel Rivals, которую разработчики решили использовать после неожиданного взрыва популярности Overwatch.

Черная Кошка появится в геройском шутере в середине 7-го сезона, который начнется в апреле 2026 года.