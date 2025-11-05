Креативный директор Marvel Rivals: монетизация работает только тогда, когда игрокам действительно весело

Креативный директор Marvel Rivals Гуанюнь Чен в новом интервью FRVR рассказал, что успех модели free-to-play невозможен без искреннего удовольствия от игры. По его словам, задача команды — сделать шутер настолько захватывающим, чтобы внутриигровые покупки воспринимались не как обязанность, а как способ выразить любовь к проекту.

«Сначала — увлекательный геймплей, потом монетизация», — объясняет Чен. — «Если игрокам нравится играть, они естественно захотят инвестировать в костюмы, эмоции и другие косметические предметы. Это должно быть добровольным проявлением энтузиазма, а не вынужденным шагом».

Эта философия перекликается с политикой издателя NetEase. В Marvel Rivals все платные элементы носят исключительно косметический характер — герои, карты и баланс остаются бесплатными. Покупатели получают наборы с костюмами, анимациями MVP, спреями и табличками, но ни одна покупка не влияет на соревновательный процесс.

Ещё одна важная особенность игры — боевые пропуска без срока действия. Игроки могут возвращаться к старым сезонам и выполнять задания в удобном темпе, не чувствуя давления таймеров.