Локи загадочно исчез из нескольких режимов Marvel Rivals - игроки связывают это с появлением Горра

Перед стартом 10-го сезона Marvel Rivals разработчики неожиданно отключили Локи сразу в нескольких режимах игры. Бог обмана больше недоступен в «Быстрой игре», аркаде, матчах против ИИ и режиме 18 на 18.

При этом полностью Локи из игры не убрали. Герой по-прежнему доступен в соревновательных режимах и социальных хабах, поэтому речь, судя по всему, идёт не о временной блокировке персонажа из-за технической проблемы.

NetEase не объяснила причину изменений, однако игроки уже нашли возможную связь с главным событием нового сезона. Вместе с 10-м сезоном в Marvel Rivals должен появиться Горр Убийца Богов — персонаж, который охотится на различных богов во вселенной Marvel.

Исчезновение Локи может быть частью сюжетной линии сезона. Не исключено, что похожая судьба ждёт Тора и Хелу, которые также являются асгардскими богами. Впрочем, подобные изменения, скорее всего, будут временными.

Marvel Rivals уже использовала игровые режимы для развития своего сюжета. В предыдущих сезонах персонажи могли погибать в рамках событий, а затем возвращаться в игру. Поэтому исчезновение Локи может оказаться очередным способом NetEase связать происходящее в лоре с самой игрой.

Помимо Горра, в 10-м сезоне ожидается появление Ночного Змея. Более подробные детали нового сезона разработчики должны раскрыть позднее.