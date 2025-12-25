Лёд и стиль: Marvel Rivals встречает зиму новыми образами Тора, Плаща и Кинжала

Командный шутер Marvel Rivals готовится к праздничному сезону и представил сразу два трейлера с эксклюзивными зимними обликами. В центре внимания — Тор и дуэт Плащ и Кинжал, получившие эффектные тематические костюмы. Бог грома примерит образ ледяного великана под названием God of Winter, а герои-напарники выйдут на арену в изящных костюмах для фигурного катания Ice Pas de Deux.

В одном из роликов Плащ и Кинжал исполняют синхронный танец на заснеженной карте, плавно чередуя атаки и защиту, подчёркивая свою уникальную боевую связь. Второй трейлер посвящён Тору: герой спускается с ледяного склона и крушит врагов с помощью морозного Мьёльнира, демонстрируя обновлённые визуальные эффекты.

Оба скина появятся во внутриигровом магазине 26 декабря и будут доступны до 23 января 2026 года. Напомним, что уже 25 декабря Marvel Rivals получит новое обновление. Сейчас в игре идёт пятый сезон, финалом которого в январе станет появление Дэдпула. Разработчики из NetEase обещают и дальше активно расширять контент и радовать игроков новыми героями и событиями.