Магнето ослабили, а Локи усилили: создатели Marvel Rivals рассказали о масштабных изменениях после бета-теста

Marvel Rivals вот-вот выйдет, и ведущий боевой дизайнер игры Чжиюн решил поделиться интересными деталями разработки. Команда как следует поработала над проектом после закрытой беты и внесла массу улучшений.

В первую очередь разработчики взялись за баланс героев. Магнето, например, оказался слишком сильным, поэтому его немного ослабили. А вот Локи, наоборот, получил заметное усиление. Кстати, на официальном сайте скоро появятся подробные досье на каждого персонажа — игроки смогут детально изучить все характеристики своих любимцев.

Отдельная история — это анимации и спецэффекты. Создатели серьёзно поколдовали над плавностью движений героев, особенно когда речь идёт о масштабных способностях вроде суперсил Халка или магнитных атак Магнето. Да и сами эффекты стали заметно ярче — теперь даже издалека будет отлично видно, кто и по кому попал.

Звук тоже не обошли стороной. Удары и способности звучат теперь гораздо мощнее, а важные сигналы об опасности не потеряются в пылу сражения. К тому же разработчики доработали интерфейс — например, у мисс Марвел появились чёткие подсказки о том, какие именно герои получат усиление урона и лечение.

Также дизайнер рассказал, что во время беты с читерами особых проблем не возникло — их было меньше 1% от всех игроков, да и банили их довольно быстро, в среднем за неделю. При этом разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и уже готовят новые способы борьбы с нечестной игрой, включая отслеживание эмуляторов прицела на консолях.

А для тех, кто переживает за будущее игры — первый сезон уже практически готов. Новые герои и карты прошли финальную проверку и скоро порадуют игроков. Ну а поиграть в Marvel Rivals можно будет 6 декабря. Игра выйдет на ПК и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.