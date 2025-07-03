Мало, мало огня! Я хочу ещё немного больше: pазработчики Marvel Rivals продемонстрировали способности Джин Грей

Разработчики, по каким-то причинам, позабыли о её телепатических и телекинетических способностях, всецело сосредоточившись на ипостаси Феникса;
Оттого и весь геймплей зиждется на огненных атаках, — основой служит цепная реакция, направленная на устранение групп противников из-за увеличенного урона по области.
Также сила Феникса помогает Джин совершать резкие мощные воздушные скачки с последующим парением.
Ульта способна поглощать вражескую ульту, перенаправляя весь потенциальный урон в массированный взрыв.
Джин появится вместе с новым сезоном — 11 июля.
"мало" 5 раз должно повторяться вобщет
Это просто цитата из песни Линды, зумеры её не знают. Странно было увидеть здесь упоминание этой песни, конечно.
это я понимаю, меня огорчает неточность цитаты))
Ох ты ж блин, я тебя недопонял - думал, что с сарказмом написано. Всё, сегодня с позором выхожу с интернета. Пардон!