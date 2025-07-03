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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 380 оценок

Мало, мало огня! Я хочу ещё немного больше: pазработчики Marvel Rivals продемонстрировали способности Джин Грей

Solstice Solstice

Разработчики, по каким-то причинам, позабыли о её телепатических и телекинетических способностях, всецело сосредоточившись на ипостаси Феникса;

Оттого и весь геймплей зиждется на огненных атаках, — основой служит цепная реакция, направленная на устранение групп противников из-за увеличенного урона по области.

Также сила Феникса помогает Джин совершать резкие мощные воздушные скачки с последующим парением.

Ульта способна поглощать вражескую ульту, перенаправляя весь потенциальный урон в массированный взрыв.

Джин появится вместе с новым сезоном — 11 июля.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Игорь Болонев

"мало" 5 раз должно повторяться вобщет

5
Anglerfish

Это просто цитата из песни Линды, зумеры её не знают. Странно было увидеть здесь упоминание этой песни, конечно.

2
Игорь Болонев Anglerfish

это я понимаю, меня огорчает неточность цитаты))

5
Anglerfish Игорь Болонев

Ох ты ж блин, я тебя недопонял - думал, что с сарказмом написано. Всё, сегодня с позором выхожу с интернета. Пардон!

2