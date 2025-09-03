Marvel Rivals добирается до PS4 - и приносит с собой битву за судьбу Небес

NetEase Games подтвердила: бесплатный шутер от третьего лица Marvel Rivals выйдет на PlayStation 4 уже 12 сентября, одновременно с запуском четвёртого сезона под названием «Сердце Дракона».

По сюжету обновления временные потоки переплетаются, образуя Сердце Небес, где разгорается новая война. После падения Кнулла Хела оказывается заключённой в Ан'Хай-Жиди, но Анджела, не простившая её предательства, требует от хранителя небесного сердца выдать пленницу. В это время на горизонте появляется ещё большая угроза: Доктор Дум стремится завладеть Хрональным Чи спящего дракона Шоу-Лао, что может привести к катастрофе для самих Небес.

Ключевой вопрос сезона: сможет ли Железный Кулак защитить Бессмертного Дракона от рук Дума, или же судьба миров окажется в опасности?

Напомним, Marvel Rivals впервые вышла в декабре 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store, а теперь расширяет аудиторию, впервые появляясь на PS4.