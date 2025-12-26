Marvel Rivals готовится к масштабному развитию в 2026 году - разработчики называют 2025-й лишь разогревом

Marvel Rivals ждет серьезное расширение контента в 2026 году. Разработчики из NetEase официально подтвердили, что текущий год был для проекта лишь подготовительным этапом, а основные амбиции команды только начинают реализовываться.

С момента релиза игра стабильно развивалась за счет обновлений, новых персонажей и экспериментальных режимов, что помогло ей закрепиться среди самых популярных шутеров 2025 года. Однако, по словам исполнительного продюсера Дэнни Ку, это была лишь «разминка» перед куда более насыщенным будущим.

Разработчики уже спланировали развитие игры как минимум на год вперед и не собираются сбавлять темп. В числе приоритетов на 2026 год — расширение набора режимов. Команда хочет дать игрокам больше разнообразия, выходя за рамки классического PvP.

Представители NetEase отмечают, что в будущем Marvel Rivals может получить PvE-контент, более масштабные сражения формата 18v18, а также режимы с зомби и другими нестандартными сценариями. Такой подход должен кардинально изменить игровой опыт и сделать каждый матч уникальным.