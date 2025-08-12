Marvel Rivals и откровенные наряды: разработчики уверяют, что всё по канону из комиксов

Marvel Rivals не только конкурирует с Overwatch за внимание игроков, но и претендует на звание шутера с «самой страстной» фанатской аудиторией. Поводом стали заметно откровенные образы некоторых героев. Однако креативный директор проекта Гуанюнь Чен утверждает, что всё это — лишь современная интерпретация классических комикс-дизайнов.

В интервью YouTube-каналу Rivals Assembled Чен пояснил: вдохновением послужили образы из старых комиксов, включая такие заметные варианты, как Мантис и Псайлок. «Мы берём классические дизайны и создаём на их основе более модные варианты, чтобы заслужить признание игроков. И, судя по реакции, оно действительно есть», — отметил он.

Разработчики уже не раз отвечали на намёки об излишней сексуализации персонажей — например, о «форме тела или силуэте» Невидимой женщины. Но, по их словам, комиксы изначально содержали достаточно смелые мотивы.

Чен также признал, что источником вдохновения бывают не только комиксы. Например, у Девушки-белки в скине «Солнечная белка» прозрачный козырёк, отсылающий к образу Сабрины Карпентер в клипе Espresso. А некоторые костюмы, вроде Krakoa Resort, интегрируют элементы сюжетных арок и модных трендов из реальной жизни.

По словам Чена, команда рада, что такие эксперименты находят отклик у большинства игроков — вне зависимости от того, пришли ли они за шутером или за смелыми костюмами.