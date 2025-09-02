Marvel Rivals может выйти на PlayStation 4 - найдено первое обновление для консоли

Marvel Rivals, динамичный шутер от NetEase Games, похоже, готовится к дебюту на PlayStation 4. Пользователь PlayStation Game Size сообщил о появлении Marvel Rivals Update 01.01 (PS4 Version), что указывает на существование версии игры для консоли прошлого поколения.

Для многих фанатов это долгожданная новость: несмотря на успехи проекта на современных платформах, значительная часть аудитории до сих пор играет на PS4. Теперь у них может появиться возможность лично оценить шутер, который совмещает динамику Overwatch и уникальные механики Marvel.

Утечка совпадает с ранее опубликованным постом от 13 августа, где также фигурировала пометка «Marvel Rivals – PS4». Хотя разработчики пока официально не подтвердили порт, вероятность его выхода выглядит всё более реальной.

Кроме того, инсайдеры предполагают, что если игра всё-таки появится на PS4, то следом её могут портировать и на Xbox One. Правда, остаётся главный вопрос — как проект покажет себя в плане производительности на консолях прошлого поколения.