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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 294 оценки

Marvel Rivals может выйти на Switch 2 - NetEase ведет переговоры с Nintendo

butcher69
Новости

Разработчик Marvel Rivals, NetEase Games, намекнул на возможность выхода игры на новую консоль Nintendo Switch 2. Хотя студия ранее заявляла, что не планирует выпуск для оригинальной Switch из-за технических ограничений, ситуация может измениться с выходом её преемника.

Продюсер проекта Вейконг Ву в интервью IGN подтвердил, что NetEase поддерживает контакт с Nintendo и уже работает с комплектами для разработки. По его словам, если производительность Switch 2 позволит обеспечить комфортный геймплей, то студия рассмотрит портирование Marvel Rivals.

На данный момент игра доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Nintendo Direct, запланированный на 2 апреля, может пролить свет на список игр для Switch 2, включая возможный анонс Marvel Rivals.

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