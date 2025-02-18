Marvel Rivals может выйти на Switch 2 - NetEase ведет переговоры с Nintendo

Разработчик Marvel Rivals, NetEase Games, намекнул на возможность выхода игры на новую консоль Nintendo Switch 2. Хотя студия ранее заявляла, что не планирует выпуск для оригинальной Switch из-за технических ограничений, ситуация может измениться с выходом её преемника.

Продюсер проекта Вейконг Ву в интервью IGN подтвердил, что NetEase поддерживает контакт с Nintendo и уже работает с комплектами для разработки. По его словам, если производительность Switch 2 позволит обеспечить комфортный геймплей, то студия рассмотрит портирование Marvel Rivals.

На данный момент игра доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Nintendo Direct, запланированный на 2 апреля, может пролить свет на список игр для Switch 2, включая возможный анонс Marvel Rivals.