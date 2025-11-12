Marvel Rivals намекает на появление Дэдпула и Эльзы Бладстоун в следующем сезоне

Пока Marvel Rivals готовится к запуску 5-го сезона и празднованию первой годовщины, внимательные игроки заметили намёки на будущие дополнения к списку героев — судя по всему, следующими персонажами станут Дэдпул и Эльза Бладстоун.

Сейчас игра активно продвигает выход 5-го сезона, где главными новыми бойцами станут Гамбит и Роуг из людей X. Однако внутри самой игры уже появились подсказки, намекающие на то, кто присоединится к Marvel Rivals дальше.

На специальной галерейной карте разработчики оставили описание «земных оперативников», среди которых «болтливый наёмник и охотница на монстров, смертоносная и красивая». Эти характеристики идеально подходят Дэдпулу, известному как «болтливый наёмник», и Эльзе Бладстоун — охотнице на сверхъестественных существ из комиксов Marvel.

NetEase ранее уже использовала подобные намёки для тизеров будущих героев — например, Ангелы и Сорвиголовы в прошлом сезоне. Поэтому фанаты уверены: появление Дэдпула и Эльзы — лишь вопрос времени.