Marvel Rivals объявляет кроссовер с Marvel Snap, Marvel Future Fight и Marvel Puzzle Quest

Киновселенной Marvel было недостаточно. Нас ждет расширение игровой вселенной Marvel. Marvel Rivals анонсировала кроссовер с мобильными игровыми проектами.

В официальном аккаунте Marvel Rivals было объявлено о кроссовере с другими мобильными играми Marvel: Marvel Snap, Marvel Puzzle Quest и Marvel Future Fight. Событие запланировано на 3 января 2024 года, но детали пока не раскрыты. В посте говорится лишь: «Следите за дальнейшими обновлениями!»



Фанаты уже строят догадки, что игроки Marvel Rivals смогут получить специальные косметические предметы за выполнение определенных заданий в трех вышеупомянутых мобильных играх.



Хотя Marvel Rivals сейчас доминирует в игровом сегменте Marvel, Marvel Snap остается важным источником дохода для компании и разработчика Second Dinner. С момента выхода в 2022 году игра привлекла большую базу игроков и принесла более $200 миллионов дохода к сентябрю 2024 года, согласно данным The Hollywood Reporter.



А кроссовера с какой игрой Марвел Вы ждёте?