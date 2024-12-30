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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.9 185 оценок

Marvel Rivals объявляет кроссовер с Marvel Snap, Marvel Future Fight и Marvel Puzzle Quest

GeekBerserk
Новости

Киновселенной Marvel было недостаточно. Нас ждет расширение игровой вселенной Marvel. Marvel Rivals анонсировала кроссовер с мобильными игровыми проектами.

В официальном аккаунте Marvel Rivals было объявлено о кроссовере с другими мобильными играми Marvel: Marvel Snap, Marvel Puzzle Quest и Marvel Future Fight. Событие запланировано на 3 января 2024 года, но детали пока не раскрыты. В посте говорится лишь: «Следите за дальнейшими обновлениями!»

Фанаты уже строят догадки, что игроки Marvel Rivals смогут получить специальные косметические предметы за выполнение определенных заданий в трех вышеупомянутых мобильных играх.

Хотя Marvel Rivals сейчас доминирует в игровом сегменте Marvel, Marvel Snap остается важным источником дохода для компании и разработчика Second Dinner. С момента выхода в 2022 году игра привлекла большую базу игроков и принесла более $200 миллионов дохода к сентябрю 2024 года, согласно данным The Hollywood Reporter.

А кроссовера с какой игрой Марвел Вы ждёте?

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DishonestLythronax
Фанаты уже строят догадки, что игроки Marvel Rivals смогут получить специальные косметические предметы за выполнение определенных заданий в трех вышеупомянутых мобильных играх.

Это уже какой-то запредельный уровень гринда. Делай события в другой игре, чтобы получить чё-нить в этой. Нетиз, конечно, те ещё мастера китайских казино, но должно мозгов хватить такого не устраивать.

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