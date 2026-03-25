Marvel Rivals официально анонсирована для консоли Nintendo Switch 2

С момента своего дебюта в декабре 2024 года на PlayStation, Xbox и ПК, супергеройский шутер Marvel Rivals успел стать настоящим хитом и сформировать вокруг себя активную фан-базу. Учитывая такой ажиотаж, расширение географии проекта было лишь вопросом времени, и теперь стало известно, на какую именно платформу нацелились разработчики из NetEase.

В эксклюзивном комментарии для портала IGN исполнительный продюсер игры Дэнни Ку официально подтвердил, что версия для Nintendo Switch 2 уже находится в производстве. По его словам, команда прикладывает максимум усилий для адаптации проекта, однако делиться конкретикой пока рано: «Мы работаем над этим и сделаем полноценный анонс, как только у нас появятся свежие новости», — подчеркнул продюсер.

Несмотря на официальное подтверждение разработки, никаких даже примерных дат релиза озвучено не было.