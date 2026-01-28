Marvel Rivals открывает "Клуб крушителей": дуэли 1 на 1 уже на Таймс-сквер

Разработчики командного шутера Marvel Rivals анонсировали новое игровое пространство — «Клуб крушителей» (The Clobberin’ Club), предназначенное специально для поединков один на один. Название отсылает к культовой фразе Существа из «Фантастической четвёрки» и наверняка будет знакомо поклонникам комиксов Marvel.

Новая локация станет расширением карты Таймс-сквер и откроется для всех игроков 29 января в 12:00 по московскому времени. Главная особенность «Клуба крушителей» — строгие правила: никаких союзников, призыва помощи или вмешательства со стороны. Только честная дуэль и проверка личного мастерства. Девиз арены говорит сам за себя — «It’s Clobberin’ Time!».

Сражения в клубе можно будет транслировать в прямом эфире: бои выводятся на большой экран, превращая дуэли в настоящее шоу для зрителей. Таким образом, разработчики делают акцент не только на геймплей, но и на зрелищность происходящего.

Обновление вписывается в активную поддержку Marvel Rivals. В начале января в игре стартовал шестой сезон с появлением Дэдпула, пиксельных обликов и новых событий, а незадолго до этого игрокам открыли диско-клуб. Создатели обещают, что в 2026 году игра продолжит активно расширяться и получать новый контент.