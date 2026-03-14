Marvel Rivals: почему разработчики не слушают самых громких фанатов

Осторожный подход к балансу — это не равнодушие. Иногда самые ярые игроки в комнате просто не умеют прыгать.

Разработчики Marvel Rivals осторожно подходят к изменениям баланса — и на это есть веская причина: самые активные голоса в сообществе далеко не всегда выражают мнение большинства.

Показательный пример — Джефф, сухопутная акула. Очаровательный герой поддержки выглядит совершенно безобидно, но однажды стал объектом массовых жалоб: игроки наперебой требовали ослабить его, утверждая, что акула слишком сильна и пожирает всех подряд. История закончилась курьёзно — оказалось, что его главную способность можно полностью нейтровать обычным прыжком.

Исполнительный продюсер Marvel Games Дэнни Ку рассказал об этом в интервью GamesRadar+ на конференции разработчиков GDC, отметив, что действовать под влиянием эмоциональных реакций игроков — «очень опасно».

«Появляется громкое меньшинство, которое кричит громче всех: "Это сломано, это несбалансировано". Но данные большинства говорят об обратном — у них нет с этим никаких проблем» Дэнни Ку, Marvel Games

По словам Ку, команда балансировки в NetEase не однородна: в неё входят как обычные игроки, так и профессионалы — именно это сочетание позволяет находить золотую середину, не ориентируясь исключительно на крайние точки зрения.