Marvel Rivals: почему разработчики не слушают самых громких фанатов

Осторожный подход к балансу — это не равнодушие. Иногда самые ярые игроки в комнате просто не умеют прыгать.
Разработчики Marvel Rivals осторожно подходят к изменениям баланса — и на это есть веская причина: самые активные голоса в сообществе далеко не всегда выражают мнение большинства.
Показательный пример — Джефф, сухопутная акула. Очаровательный герой поддержки выглядит совершенно безобидно, но однажды стал объектом массовых жалоб: игроки наперебой требовали ослабить его, утверждая, что акула слишком сильна и пожирает всех подряд. История закончилась курьёзно — оказалось, что его главную способность можно полностью нейтровать обычным прыжком.
Исполнительный продюсер Marvel Games Дэнни Ку рассказал об этом в интервью GamesRadar+ на конференции разработчиков GDC, отметив, что действовать под влиянием эмоциональных реакций игроков — «очень опасно».
«Появляется громкое меньшинство, которое кричит громче всех: "Это сломано, это несбалансировано". Но данные большинства говорят об обратном — у них нет с этим никаких проблем» Дэнни Ку, Marvel Games
По словам Ку, команда балансировки в NetEase не однородна: в неё входят как обычные игроки, так и профессионалы — именно это сочетание позволяет находить золотую середину, не ориентируясь исключительно на крайние точки зрения.
Что нужно с собой сделать чтобы играть в марвел, в форточку, в овердроч или в орех... Не знаю будь даже в игре куча друзей, как в такой атмосфере можно играть? Это же шутер, а выглядит как детский садик с водными пистолетиками. Колда/батла - мне понятны, даже скины их, которые принято высмеивать - не мешают совершенно. Пабг когда-то нравился, но его превратили в рис, глупые танцы, скины каких-то азиатских баб, пабг стал смердеть сильно азиатовщиной.
Потому что громких мало, а тихих много. А слушать надо мнение большинства. Так?
И это утверждение, полный п*здежь. Там не то, что прыжок не спасал, а улететь на метров 10 в сторону, порой не спасало
Сначала типы кричат, что в их игру играют и профессионалы и обычные игроки, а потом откровенно врут, что акулу можно законтрить прыжком. Нет, это невозможно законтрить прыжком(только некоторыми героями). А играли бы они в свою игру, то знали бы. И да, из игры ушло множество игроков ровно из-за баланса, который в игре пошел по очень вонючему детородному органу