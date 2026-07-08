Marvel Rivals полностью изменит систему командных связок - в 9 сезоне герои получат новые способности

В Marvel Rivals готовят одно из самых масштабных обновлений за всю историю игры. В девятом сезоне разработчики полностью переработают систему Team-Up, которая раньше была привязана к конкретным парам персонажей.

Теперь каждый герой сможет выбирать одну из двух командных связок перед началом матча. Новые способности будут доступны сразу после выбора, даже если подходящего персонажа нет в команде. Однако при наличии нужного союзника эффект станет сильнее, что сохранит ценность сыгранных составов.

Например, Халк сможет выбрать связь с Капитаном Америкой или Росомахой. В первом случае герой получит новую атаку с ударом по земле, а во втором — защиту от эффектов контроля. Если напарник окажется в одной команде, способность усилится.

Разработчики объяснили, что старая система Team-Up со временем стала слишком предсказуемой и больше напоминала обязательный выбор определенных персонажей. Новая версия должна добавить больше вариантов тактики и заставить игроков экспериментировать с составами.

Кроме того, в Season 9 появится механика восстанавливаемого щита для некоторых мобильных героев. Такой ресурс будет постепенно возвращаться после нескольких секунд вне боя и позволит персонажам легче действовать без постоянной поддержки лекарей.