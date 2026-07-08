Marvel Rivals полностью переделала Черную вдову - но фанаты считают, что героиня потеряла свою индивидуальность

В девятом сезоне Marvel Rivals разработчики провели масштабный переработку Черной вдовы — одного из самых слабых персонажей игры. Однако вместо радости обновление вызвало волну критики: многие игроки считают, что героиня утратила свою главную особенность.

Главное изменение коснулось оружия. Черная вдова больше не использует снайперскую винтовку как основную атаку — теперь она стреляет из полуавтоматического оружия, получила новый рывок после прыжка и бесконечную выносливость. При этом снайперский режим стал частью ультимативной способности, которая дает шесть мощных выстрелов с высокой дальностью и пробитием целей.

По мнению части сообщества, такой подход сделал персонажа проще в освоении, но лишил его уникального игрового стиля. Игроки отмечают, что теперь Черная вдова стала слишком похожа на других героев дальнего боя, а ее прежняя роль снайпера практически исчезла.

Впрочем, окончательные выводы делать рано. Девятый сезон станет одним из самых масштабных обновлений Marvel Rivals, поэтому разработчики наверняка будут следить за реакцией сообщества и при необходимости продолжат корректировать баланс.