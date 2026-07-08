Marvel Rivals получила масштабную дорожную карту 9 сезона - игроков ждет месяц больших обновлений

NetEase представила полный план развития Marvel Rivals на девятый сезон, который станет одним из самых масштабных в истории игры. В течение четырех недель игроков ждут новые события, персонажи, карта, режим и крупные изменения игровых механик.

Сезон стартует 10 июля с появлением Джубили — нового героя класса Стратег. В этот же день разработчики запустят масштабную переработку системы Team-Up, которая изменит способности персонажей и добавит больше вариантов командного взаимодействия. Тогда же Черная вдова получит долгожданный редизайн способностей.

Через неделю, 17 июля, в игру добавят новое событие Van Dyne Couture и свежие косметические предметы. В середине сезона список доступных локаций пополнит Фивы — карта в египетской тематике, связанная с сюжетной линией Апокалипсиса.

Главным событием конца сезона станет обновление Path to Doomsday, которое выйдет 31 июля. Оно добавит PvE-режим по мотивам «Мстителей: Эра Альтрона», а также новые костюмы из вселенной Marvel.

Завершит сезон обновление 9.5, запланированное на 7 августа. Ожидается, что оно добавит нового героя Гуда.

Судя по дорожной карте, девятый сезон станет для Marvel Rivals не просто очередным обновлением, а серьезным расширением игры с изменениями практически во всех ключевых направлениях.