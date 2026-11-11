Marvel Rivals получила масштабный патч баланса и показала новый скин для Гамбита

Разработчики Marvel Rivals представили крупное обновление, которое перераспределило силы персонажей всех трёх классов. Главная цель патча — сделать мету более разнообразной, снизив дисбаланс между танками, дуэлянтами и стратегами. Одновременно с этим в игре анонсирован новый образ для Гамбита — Gambit's Versatile Valet. Костюм вдохновлён комиксом Excalibur (2019) #24. Приобрести его можно будет 13 ноября по UTC.

Среди танков Анджела получила усиление наземной формы, а Дэдпул стал крепче в альтернативном облике, хотя и лишился поддержки союзников. Дьявольский динозавр, доминировавший в последних сезонах, ослаблен за счет сокращения контроля и щитов. Доктор Стрэндж лишился части прочности основного щита, но его синергия с Невидимой леди стала полезнее. Эмма Фрост потеряла часть процентного урона, чтобы дать танкам больше шансов, а Грут получил прибавку к атаке, но его стены стали менее прочными.

Среди дуэлянтов Черная Кошка стала быстрее накапливать ресурс, а Черная Вдова — наносить больше урона в связке с Соколиным глазом. Человеку-факелу повысили точность стрельбы, сделав разброс снарядов фиксированным. Феникс ослабили, снизив урон от искр, а Белке-девочке переработали механику, добавив мобильности. Зимнему Солдату и Эльзе Кровавой урезали урон на дистанции, сместив их роль к ближнему бою.

Стратегам, напротив, снизили выживаемость, но усилили атакующий потенциал. Адам Уорлок стал лучше лечить группы, Плащ и Кинжал получили прибавку к урону в темной форме, а Локи — более долгий кулдаун обмана. Мантис теперь восстанавливает ресурс обычными атаками, но ее сон длится меньше. Луне Сноу сократили время заморозки, а Белой Лисе ослабили базовую форму в пользу усиленного пробуждения.