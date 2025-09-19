ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 408 оценок

Marvel Rivals получит прирост производительности благодаря оптимизациям PS4-версии

IKarasik IKarasik

NetEase Games представила первый технический блог Marvel Rivals под названием Technically Speaking. В нём технический директор Фанфан подробно рассказал, какие меры команда предпринимает, чтобы улучшить плавность геймплея и уменьшить количество сбоев.

Главным шагом стало обновление системы загрузки шейдеров. Если раньше все они подгружались заранее, что приводило к долгим запускам и перерасходу памяти, теперь игра отдает приоритет только наиболее востребованным. Такой подход сократил время загрузки и потребление ресурсов примерно на 40%. Дополнительно было переработано более двух сотен проблемных зон в коде — расчёты теперь распределяются между кадрами и ядрами процессора, что заметно снижает нагрузку.

Также команда внедрила инструмент для проверки производительности на ПК, появившийся в третьем сезоне. Он моделирует реальные игровые ситуации, анализирует показатели CPU, GPU и сети, а затем предлагает индивидуальные настройки для конкретного «железа». В среднем это дало до 30% прироста FPS по результатам тестов разработчиков.

Отдельная часть работы была связана с выходом Marvel Rivals на PlayStation 4. Поскольку консоль слабее минимальных ПК-требований, разработчикам пришлось серьёзно оптимизировать рендеринг, обработку логики и управление памятью. Однако эти улучшения не останутся эксклюзивом PS4 — начиная с четвёртого сезона они повысят производительность и на других платформах.

По словам Фанфана, уже удалось сократить количество вылетов более чем на 50% благодаря сотрудничеству с производителями процессоров и видеокарт. Но работа над устранением проблем продолжается.

4
6
Комментарии:  6
трах_микроволновки

я думал это корыто что умерло абасравшисъ и абасавшис в старости

4
kotasha

? В смысле там обновление не давно вышло 13.0.

трах_микроволновки kotasha

я про пс4

kotasha трах_микроволновки
Sony выпустила обновление системы PlayStation 4 до версии 13.00. Компания продолжает поддерживать консоль даже спустя годы после выхода PlayStation 5.
Giggity

Да да , тратьте время и ресурсы непонятно зачем , вместо того чтобы игру контентом улучшать. В одном стиме уже онлайн на больше половины просел, от всеобщего пика онлайна.

3
kotasha

Странно другие разрабы на оборот от неё отказываться а тут решили выпустить на пс4.

1