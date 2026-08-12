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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 485 оценок

Marvel Rivals пополнится летними обликами и событием Krakoan Reels Vol.2 на этой неделе

Gruz_ Gruz_

Издательство NetEase Games поделилось планами по развитию Marvel Rivals на ближайшую неделю. Уже 13 августа в супергеройском шутере начнется контентное обновление, которое добавит в игру тематические косметические предметы и временное событие.

Ассортимент внутриигрового магазина пополнится летней коллекцией костюмов для Алой Ведьмы, Шторм и Мэджик. Разработчики пообещали показать все новинки в серии промо-роликов: тизер образа Алой Ведьмы уже опубликован, а остальные видео выйдут в ближайшие дни.

Одновременно с этим в игре стартует ивент «Krakoan Reels Vol.2». За участие в нем пользователи смогут бесплатно разблокировать облик Звездного Лорда. Еще два новых скина — для Черной Кошки и Зимнего Солдата — будут эксклюзивами платной премиум-линейки наград.

Трейлеры 72
16
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Hroum95

Плохой скин на капитана. Сосиску подрезали, раньше было лучше.

11
Niт6iтЛиsт4n

Летняя коллекция в конце лета .. тут как бы пора уже осеннюю прогревать

6
Рикочико

А куда этому бройлеру 747 монетки залетают?

2