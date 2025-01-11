Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam - более 580 тыс. игроков

Со стартом первого сезона Marvel Rivals, разработанная NetEase Games, достигла новой вехи, побив свой рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. На момент публикации новости он составляет 582 422 пользователя.
По оценкам, доход уже превысил 136 миллионов долларов США, причем 36 миллионов долларов США поступило только из Китая. В более подробных данных о прибыли говорится, что игра получила 54,7 миллиона долларов США от Valve, в дополнение к 27,2 миллионам долларов США от PlayStation и 2,7 миллионам долларов США от Xbox. Учитывая постепенный рост на разных платформах и консолях, ожидается, что годовой доход превысит 1,36 миллиарда долларов США.
По сюжету Доктор Дум и его коллега из 2099 года вызывают столкновение вселенных в Темпоральном Текущем Сюжете, создавая новые миры. Супергерои и злодеи со всей мультивселенной должны объединиться и сражаться с другими группами персонажей, чтобы спасти все сущее.
Поиграл пару часов недавно и как будто игра - мясорубка.
Может у меня слабое понимание персонажей и карт на данный момент, да и вокруг новички.
Но в заходя в овервотч я как будто лучше чувствовал себя на ролях. Если я саппорт, значит саппорчу.
А в марвел просто месятся все.
Так же в начале было
Ощущение непрекращающегося хаоса так сказать
Со временем привыкаешь, за исключением сценариев когда что у вас, что у врага пик персонажей уж совсем странный
Моды отобрали щукины дети. Показали всё-таки своё уродливое капиталиSSтическое мурло.