Marvel Rivals представила боевой пропуск «Вторжение» с новыми обликами героев

NetEase Games представила боевой пропуск «Вторжение» для командного PvP-шутера Marvel Rivals. В нём показаны награды за прогресс, новые облики Железного человека, Росомахи, Сорвиголовы, Альтрона и других героев.
Marvel Rivals предлагает собирать команды персонажей Marvel, сочетать их способности для совместных приёмов и сражаться на разрушаемых аренах, которые меняются по ходу матча.
Боевой пропуск «Вторжение» запустят 13 ноября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.
ну и херня, честно. Только жч и дардевил с росомахой норм, остальные реально калл. Белочку опять по кругу пустили в бп уже во 2 раз, мантис, альтрон, Адам. Дайте факела скин или новым персам, тому же циклопу