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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 492 оценки

Marvel Rivals представила боевой пропуск «Вторжение» с новыми обликами героев

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NetEase Games представила боевой пропуск «Вторжение» для командного PvP-шутера Marvel Rivals. В нём показаны награды за прогресс, новые облики Железного человека, Росомахи, Сорвиголовы, Альтрона и других героев.

Marvel Rivals предлагает собирать команды персонажей Marvel, сочетать их способности для совместных приёмов и сражаться на разрушаемых аренах, которые меняются по ходу матча.

Боевой пропуск «Вторжение» запустят 13 ноября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
FluffyCupidon

ну и херня, честно. Только жч и дардевил с росомахой норм, остальные реально калл. Белочку опять по кругу пустили в бп уже во 2 раз, мантис, альтрон, Адам. Дайте факела скин или новым персам, тому же циклопу