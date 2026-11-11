Marvel Rivals представила боевой пропуск «Вторжение» с новыми обликами героев

NetEase Games представила боевой пропуск «Вторжение» для командного PvP-шутера Marvel Rivals. В нём показаны награды за прогресс, новые облики Железного человека, Росомахи, Сорвиголовы, Альтрона и других героев.

Marvel Rivals предлагает собирать команды персонажей Marvel, сочетать их способности для совместных приёмов и сражаться на разрушаемых аренах, которые меняются по ходу матча.

Боевой пропуск «Вторжение» запустят 13 ноября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.