Marvel Rivals представила первый PvE-режим - "Зомби-режим" стартует уже 23 октября

NetEase Games анонсировала важное нововведение для Marvel Rivals — впервые в истории проекта появится PvE-режим под названием «Зомби-режим», вдохновлённый комиксами Marvel Zombies. Игрокам предстоит объединиться против орд заражённых врагов и сразиться с могущественными боссами. Релиз режима запланирован на 23 октября.

Как рассказал исполнительный продюсер Marvel Games Дэнни Ку, в «Зомби-режиме» можно будет сыграть за Тора, Блейда, Магик, Джеффа и Карателя. Каждый из них обладает уникальными способностями: Блейд использует свои лунные клинки, Тор остаётся в пробуждённой форме, Магик может раскрыть разрушительную силу Даркшайлд, а Каратель и Джефф сражаются с волнами нежити, прорываясь сквозь хаос.

Игроков ждут схватки с боссами — Зомби Намором и Королевой мёртвых, а также динамичные сражения с бесконечными волнами врагов. Новый режим обещает добавить в игру свежие вызовы и зрелищные командные битвы.

Marvel Rivals уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam, Epic Games Store).