Marvel Rivals превращается в бойню против нежити - представлен геймплейный трейлер режима Marvel Zombies

Разработчики Marvel Rivals показали геймплейный трейлер нового режима Marvel Zombies, который выйдет 23 октября — как раз к Хэллоуину. В нём герои Marvel объединятся против орд зомби и жутких боссов, включая Зомби Нэмора и Королеву мёртвых.

Сражения развернутся на мрачной карте Empire of Eternal Night Midtown, где игроки смогут действовать в одиночку или в составе команды из четырёх человек. Для участия доступны пять персонажей — Тор, Блэйд, Мэджик, Каратель и акула Джефф, каждый со своим набором умений, переработанных под формат PvE.

Например, Каратель устанавливает турели и усиливает урон по волнам противников, а Джефф использует воду, чтобы сметать толпы зомби. Между боями можно изменять способности и улучшать оружие, а уровень сложности варьируется от обычного до четырёх ступеней «кошмара».

Разработчики пока не уточнили, станет ли Marvel Zombies постоянной частью игры или это временное событие в честь Хэллоуина.