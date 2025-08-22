Marvel Rivals приглашает в логово симбиотов: трейлер демонстрирует новую карту "Клинтар: Трон Нулла"

NetEase Games представила новую карту "Клинтар: Трон Нулла" для командного мультиплеерного экшена Marvel Rivals. Трейлер показывает мрачную и органическую локацию, вдохновленную домом симбиотов из вселенной Marvel, где полуразложившиеся существа и тьма создают напряжённую атмосферу.

Игрокам предстоит исследовать темные коридоры и залы, заполненные жуткими элементами окружения и характерным дизайном симбиотов. Каждая деталь – от органических форм до визуальных эффектов – погружает в уникальный мир, идеально подходящий для динамичных сражений между героями.

Клинтар известен как родная планета симбиотов, включая Венома, а Налл – могущественное божество, создавшее этих существ и управляющее ими. Новая карта обещает добавить глубину и разнообразие игровому процессу, позволяя фанатам Marvel сразиться в культовом месте вселенной.

Релиз "Трона Нулла" запланирован на 21 августа. Marvel Rivals доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series, предлагая свежий вызов для всех любителей командных баталий.