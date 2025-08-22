ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 402 оценки

Marvel Rivals приглашает в логово симбиотов: трейлер демонстрирует новую карту "Клинтар: Трон Нулла"

butcher69 butcher69

NetEase Games представила новую карту "Клинтар: Трон Нулла" для командного мультиплеерного экшена Marvel Rivals. Трейлер показывает мрачную и органическую локацию, вдохновленную домом симбиотов из вселенной Marvel, где полуразложившиеся существа и тьма создают напряжённую атмосферу.

Игрокам предстоит исследовать темные коридоры и залы, заполненные жуткими элементами окружения и характерным дизайном симбиотов. Каждая деталь – от органических форм до визуальных эффектов – погружает в уникальный мир, идеально подходящий для динамичных сражений между героями.

Клинтар известен как родная планета симбиотов, включая Венома, а Налл – могущественное божество, создавшее этих существ и управляющее ими. Новая карта обещает добавить глубину и разнообразие игровому процессу, позволяя фанатам Marvel сразиться в культовом месте вселенной.

Релиз "Трона Нулла" запланирован на 21 августа. Marvel Rivals доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series, предлагая свежий вызов для всех любителей командных баталий.

Комментарии: 4
Спектр Зис

Правильно "НАЛЛА"!

no homo

кналла

1
PolGhost

Эмм, а разве там уже нет такой карты?

А, понял, обычная запоздавшая новость. Сегодня уже 22 августа, а я минимум со вчера (т.е. 21 августа, как и написано в новости) играю на этой карте включительно

нитгитлистер
сследовать темные коридоры и залы, заполненные жуткими элементами окружения

светло как днём. острое шипасттое и что-то в форме черепа - не значит жуткое... описание круче чем ролик эх