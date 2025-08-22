Marvel Rivals приглашает в логово симбиотов: трейлер демонстрирует новую карту "Клинтар: Трон Нулла"

NetEase Games представила новую карту "Клинтар: Трон Нулла" для командного мультиплеерного экшена Marvel Rivals. Трейлер показывает мрачную и органическую локацию, вдохновленную домом симбиотов из вселенной Marvel, где полуразложившиеся существа и тьма создают напряжённую атмосферу.
Игрокам предстоит исследовать темные коридоры и залы, заполненные жуткими элементами окружения и характерным дизайном симбиотов. Каждая деталь – от органических форм до визуальных эффектов – погружает в уникальный мир, идеально подходящий для динамичных сражений между героями.
Клинтар известен как родная планета симбиотов, включая Венома, а Налл – могущественное божество, создавшее этих существ и управляющее ими. Новая карта обещает добавить глубину и разнообразие игровому процессу, позволяя фанатам Marvel сразиться в культовом месте вселенной.
Релиз "Трона Нулла" запланирован на 21 августа. Marvel Rivals доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series, предлагая свежий вызов для всех любителей командных баталий.
Правильно "НАЛЛА"!
кналла
Эмм, а разве там уже нет такой карты?
А, понял, обычная запоздавшая новость. Сегодня уже 22 августа, а я минимум со вчера (т.е. 21 августа, как и написано в новости) играю на этой карте включительно
светло как днём. острое шипасттое и что-то в форме черепа - не значит жуткое... описание круче чем ролик эх