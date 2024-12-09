Marvel Rivals привлек 10 миллионов игроков всего за три дня после релиза

Marvel Rivals, супергеройский PvP-шутер от третьего лица, стал настоящим хитом, сумев привлечь 10 миллионов игроков всего за три дня после релиза. Игра доступна бесплатно на PC (через Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series, что позволило ей быстро собрать огромную аудиторию.
Для сравнения, Overwatch, ставший вдохновением для новинки, достиг аналогичного результата за три недели после релиза, однако был платным. Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam составил 480 990 игроков одновременно.
Игра с потенциалом. Жаль, что от 3 лица но в целом шикарно.
Из всех убийц овервотча, эта игра меньше всего похожа на самоубийцу.
Казалось бы вот выходил Marvels Avengers и все заклеймили её второсортным дерьмом. Но сейчас выходит очередной "геройский шутан", очередной клон Овервоч и все такие радостные, и всем всё нравится. В нынешнее время уже даже печалит не то какие слабые игры выходят, а то как нынешнее геймерьё их хорошо хавает, давая тем самым положительный отклик на будущее направление.
Marvel Avengers другого типа игра. Во-первых, она PVE была. Во-вторых, вышла с огромным количеством технических проблем, была ужасно забагована
Да всё куда проще, просто avengers была ху*та, а это вполне играбельная )
А ну ладно тогда, это всё объясняет. Значит можно и клон доты какой нибудь по марвелу сделать. Ну а чё бы и нет, по другому же никак.
Старт удался. Теперь посмотрим, на сколько игра сможет увлечь геймеров.
Так игра реально крутая, особенно в плане визуала.
Пока что есть много спорных моментов по балансу - некоторые герои и скиллы слишком имбовые, некоторые, наоборот, слишком слабые, очень много мобильности из за чего игра часто превращается в свалку где нифига невозможно уследить кто откуда и где появился, потому что некоторые персонажи летают через полкарты за пол секунды))
Ну и прыжки на паутине работают как то криво. Невозможно вообще рассчитать траекторию. Нет точных цифр по скиллам - урон/защита и тд. Большая степень вертикальности - это прикольный элемент, но вносит сильно много путаницы.
+ Уже ощущается, что игра крайне чувствительна к подбору состава - синергии и контрпики играют ключевую роль. Для профи это хорошо, для казуалов это проблема.
Еще хилы как то уж больно жестко тащат. Убить кого то под хилом почти невозможно
В общем полировать еще долго, но игра очень зашла :) поиграл за большинство героев, выбрал для себя пулл приятных персонажей.
Так росомаха это не Марвел !)) вроде бы это лига справедливости // アルテム トロプツェフ
Так Лига Справедливости это не Россомаха!)) вроде бы это Мортал Комбат
Росомаха-это "Люди X" которые находятся во вселенной марвел // Всеволод Закурко
Лучше бы проверил гугл перед комментированием)
Ну может путаю че то )) // アルテム トロプツェフ