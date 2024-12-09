Marvel Rivals привлек 10 миллионов игроков всего за три дня после релиза

Marvel Rivals, супергеройский PvP-шутер от третьего лица, стал настоящим хитом, сумев привлечь 10 миллионов игроков всего за три дня после релиза. Игра доступна бесплатно на PC (через Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series, что позволило ей быстро собрать огромную аудиторию.

Для сравнения, Overwatch, ставший вдохновением для новинки, достиг аналогичного результата за три недели после релиза, однако был платным. Пиковый онлайн Marvel Rivals в Steam составил 480 990 игроков одновременно.