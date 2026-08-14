Marvel Rivals привлекла 40 млн игроков, но пока отстаёт от Overwatch

Хотя Marvel Rivals и не достигла показателей Overwatch до перезапуска, ей удалось привлечь впечатляющие 40 миллионов игроков по всему миру.

Возможно, ни одна игра не подстегнула Overwatch так сильно, как Marvel Rivals — супергеройский шутер, который переосмысливает ту же командную формулу с видом от третьего лица. С момента запуска Marvel Rivals в 2024 году эти две игры бесконечно сравнивали, и, возможно, они подтолкнули друг друга в правильном направлении, и теперь у нас наконец-то есть точные статистические данные.

Недавно Disney сообщила, что Marvel Rivals «привлекла 40 миллионов игроков по всему миру» с момента своего релиза. Исполнительный вице-президент компании по видеоиграм Шон Шоптау говорит, что игра является «очень хорошим примером того, насколько мощными и значимыми могут быть эти миры».

По данным Disney, целых 60% из этих 40 миллионов игроков также моложе 24 лет.

Это платформы, где поколение Z и поколение Альфа проводят большую часть своего времени, общаясь с друзьями», — добавляет Шоптау.

Безусловно, это огромный успех и определенно свидетельствует о том, насколько важны фильмы кинематографической вселенной Marvel для того, чтобы привить молодой аудитории привязанность к этим персонажам комиксов.

Но Blizzard Entertainment, вероятно, не переживает, поскольку даже до перехода на модель free-to-play, первоначальный платный релиз Overwatch разошелся тиражом более 50 миллионов копий. Вероятно, за прошедшие годы количество игроков в этой динамичной игре также выросло, поскольку она стала доступна бесплатно любому пользователю современной консоли или ПК.