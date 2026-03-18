Marvel Rivals раскрыла план обновлений 7-го сезона: Дэдпул в костюме горничной и новая карта

Разработчики Marvel Rivals поделились дорожной картой первой половины седьмого сезона сразу после выхода трейлера с новыми героинями. Уже 20 марта вместе со стартом сезона в игре появится Белая Лиса - она получит тематический «колледж»-скин.

Параллельно добавят и другие образы: Каратель примерит пиратский костюм, а Альтрон обзаведётся золотистым нарядом. Отдельное внимание уделили Дэдпул - в рамках события можно будет бесплатно получить его новый образ, где он возвращается к «студенческой» теме.

Из нововведений: в магазине появятся аксессуары для разных героев, а на Таймс-сквер расширят фоторежим - добавят альбом с возможностью делиться снимками. Там же откроется мини-активность с баскетболом, где можно проверить меткость персонажей.

Боевой пропуск традиционно принесёт десять костюмов, эмоции и дополнительные награды. Среди героев с новыми образами заявлены Луна Сноу, Пенни Паркер, Локи, Анджела и Ракета.

Контент будет выходить поэтапно:

27 марта - новые скины для Плащ и Кинжал и Капитан Америка (в образе спортсмена), плюс старт события с диско-костюмами.

1 апреля - сюрприз, связанный с Дэдпулом.

3 апреля - новая карта «Нижний Манхэттен».

10 апреля - костюмы горничной для Дэдпула и Джефф, а также боевой облик для Железный Кулак.

Вторая половина сезона стартует 17 апреля - уже подтверждено появление Чёрной кошки, остальные детали пока держат в секрете.