Marvel Rivals разочаровала игроков своей прогрессией боевого пропуска

Игроки жалуются, что для получения "Chrono Tokens", необходимой валюты для продвижения по боевому пропуску, нужно выполнять ежедневные задания и испытания. Это вызывает недовольство у некоторых игроков, поскольку такие требования не учитывают тех, кто играет долго, но не заходит в игру ежедневно.
Боевой пропуск первого сезона, Eternal Night Falls, включает 10 скинов, валюты (Units и Lattice), граффити и другие награды. Часть из них бесплатна, например, косметика для Пени Паркер и Алой Ведьмы. Однако основная жалоба заключается в том, что прогресс двигается чересчур медленно. На Reddit пользователь Lady_Eisheth предложил добавить хотя бы немного Chrono Tokens в награды к каждому матчу. Многие согласились с предложением, указывая на то, что ежедневные задачи не подходят игрокам, у которых нет возможности заходить в Marvel Rivals каждый день. Некоторые игроки провели сравнение с другими играми, такими как Fortnite, где разработчики увеличили заработок XP, чтобы игроки успевали завершить боевой пропуск.
Пока NetEase Games никак не прокомментировала эту ситуацию, фанаты надеются, что разработчики прислушаются к отзывам сообщества.
Я на странице со скином Нэмора и вроде норм качается....
Нытики ленивые
''для продвижения по боевому пропуску, нужно выполнять ежедневные задания и испытания.'' ВОТ ЭТО ДА. БЕДНЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ. ДАВАЙТЕ ДРУЖНО СКИНЕМ ИМ НА ПСИХОЛОГА.
давай тебе , ты явно застрял в теле ребёнка, так свою любимую игрушку защищать
Нравится не нравится, терпи моя красавица. Всё равно лучше чем фортнайт и его клоны.
Но у форточки нет клонов. Это разновидность кб. Но ты гений, без ни, естественно.
пусть идут на три буквы со своим убогим БП , дорогим донатом и баном модов, а ведь это просто копирка овера, поставил им отрицательный отзыв в стиме с двух акков,а по теме ещё и сделали чтобы это задротили сутками , хотя надоедает уже через пару каток
С каких пор быть конченным это повод для гордости? Я поставил херовый отзыв в ресторане, в который никогда не ходил, потому что он мне не нравится и потому что там высокие цены, но то что там отличные блюда (геймплей) тебя не волнует?
так не гордись, в чём проблема?
типа я играл, так что не понятно к чему это
копирка овера где захвати то, удержи это, сопроводи это, чтож тогда овер обсирают?
Высрал будто в других сервисах моды можно использовать. Очередная жертва постов пегача.
высрал будто речь про другие сервисы. Очередная жертва отсутствия мозга.