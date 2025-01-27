Marvel Rivals разочаровала игроков своей прогрессией боевого пропуска

Игроки жалуются, что для получения "Chrono Tokens", необходимой валюты для продвижения по боевому пропуску, нужно выполнять ежедневные задания и испытания. Это вызывает недовольство у некоторых игроков, поскольку такие требования не учитывают тех, кто играет долго, но не заходит в игру ежедневно.

Боевой пропуск первого сезона, Eternal Night Falls, включает 10 скинов, валюты (Units и Lattice), граффити и другие награды. Часть из них бесплатна, например, косметика для Пени Паркер и Алой Ведьмы. Однако основная жалоба заключается в том, что прогресс двигается чересчур медленно. На Reddit пользователь Lady_Eisheth предложил добавить хотя бы немного Chrono Tokens в награды к каждому матчу. Многие согласились с предложением, указывая на то, что ежедневные задачи не подходят игрокам, у которых нет возможности заходить в Marvel Rivals каждый день. Некоторые игроки провели сравнение с другими играми, такими как Fortnite, где разработчики увеличили заработок XP, чтобы игроки успевали завершить боевой пропуск.

Пока NetEase Games никак не прокомментировала эту ситуацию, фанаты надеются, что разработчики прислушаются к отзывам сообщества.