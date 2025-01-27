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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 277 оценок

Marvel Rivals разочаровала игроков своей прогрессией боевого пропуска

GeekBerserk
Новости

Игроки жалуются, что для получения "Chrono Tokens", необходимой валюты для продвижения по боевому пропуску, нужно выполнять ежедневные задания и испытания. Это вызывает недовольство у некоторых игроков, поскольку такие требования не учитывают тех, кто играет долго, но не заходит в игру ежедневно.

Боевой пропуск первого сезона, Eternal Night Falls, включает 10 скинов, валюты (Units и Lattice), граффити и другие награды. Часть из них бесплатна, например, косметика для Пени Паркер и Алой Ведьмы. Однако основная жалоба заключается в том, что прогресс двигается чересчур медленно. На Reddit пользователь Lady_Eisheth предложил добавить хотя бы немного Chrono Tokens в награды к каждому матчу. Многие согласились с предложением, указывая на то, что ежедневные задачи не подходят игрокам, у которых нет возможности заходить в Marvel Rivals каждый день. Некоторые игроки провели сравнение с другими играми, такими как Fortnite, где разработчики увеличили заработок XP, чтобы игроки успевали завершить боевой пропуск.

Пока NetEase Games никак не прокомментировала эту ситуацию, фанаты надеются, что разработчики прислушаются к отзывам сообщества.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Oliver Afton

Я на странице со скином Нэмора и вроде норм качается....

Нытики ленивые

-1
KeanuReeves

''для продвижения по боевому пропуску, нужно выполнять ежедневные задания и испытания.'' ВОТ ЭТО ДА. БЕДНЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ. ДАВАЙТЕ ДРУЖНО СКИНЕМ ИМ НА ПСИХОЛОГА.

-3
rtnrwv

давай тебе , ты явно застрял в теле ребёнка, так свою любимую игрушку защищать

-3
Real Slim Shady

Нравится не нравится, терпи моя красавица. Всё равно лучше чем фортнайт и его клоны.

-4
Антон Патриарх Логвинов

Но у форточки нет клонов. Это разновидность кб. Но ты гений, без ни, естественно.

0
rtnrwv

пусть идут на три буквы со своим убогим БП , дорогим донатом и баном модов, а ведь это просто копирка овера, поставил им отрицательный отзыв в стиме с двух акков,а по теме ещё и сделали чтобы это задротили сутками , хотя надоедает уже через пару каток

-7
KeanuReeves

С каких пор быть конченным это повод для гордости? Я поставил херовый отзыв в ресторане, в который никогда не ходил, потому что он мне не нравится и потому что там высокие цены, но то что там отличные блюда (геймплей) тебя не волнует?

2
rtnrwv KeanuReeves
С каких пор быть конченным это повод для гордости?

так не гордись, в чём проблема?

поставил херовый отзыв в ресторане, в который никогда не ходил

типа я играл, так что не понятно к чему это

но то что там отличные блюда (геймплей)

копирка овера где захвати то, удержи это, сопроводи это, чтож тогда овер обсирают?

-4
Антон Патриарх Логвинов
баном модов

Высрал будто в других сервисах моды можно использовать. Очередная жертва постов пегача.

2
rtnrwv Антон Патриарх Логвинов

высрал будто речь про другие сервисы. Очередная жертва отсутствия мозга.

0