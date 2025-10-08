Marvel Rivals скоро превзойдет Overwatch 2 по количеству персонажей, но фанаты не считают это хорошей новостью

С момента запуска шутер Marvel Rivals постоянно радует поклонников новым контентом. Если на старте было доступно 33 героя, то после первого сезона и добавления Фантастической Четверки их стало 37. С тех пор игра стабильно получает по два новых персонажа за сезон, доведя текущий ростер до 42 бойцов. Если темп сохранится, к концу года цифра достигнет 44.
Но чем больше становится героев, тем громче звучат скептические голоса в комьюнити. Главные претензии игроков можно свести к трем пунктам: дисбаланс ролей, потеря уникальности и проблемы с балансировкой.
С одной стороны, иметь так много героев меньше чем за год - это здорово. С другой стороны, мне все равно, если все они - дд, - написал один из фанатов.
Эта мысль находит широкий отклик: многие фанаты считают, что разработчики в погоне за цифрами забывают о тактическом разнообразии. Кроме того, по мнению игроков, многие новые персонажи, даже разных ролей, очень похожи геймплейно.
Каждый персонаж в Overwatch имеет уникальную идентичность, в то время как многие герои в Rivals функционально делают одно и то же, - утверждает KulaanDoDinok на Reddit.
Критика касается и тонкой проработки деталей. Игрок BoyWassup приводит в пример звуковой дизайн Overwatch 2, где опытные игроки могут на слух определить, кто из героев находится рядом, еще до визуального контакта. Такие мелочи создают глубокое и интуитивно понятное игровое поле, чего, по мнению фанатов, не хватает Marvel Rivals.
Очевидно, что сообщество Marvel Rivals не ставит количество выше качества и предпочло бы, чтобы NetEase сосредоточилась на улучшении и углублении существующего ростера, а не на его бесконечном расширении. Однако, согласно доступной информации, текущие планы по выпуску нового контента пересматриваться не будут.
Ага, только баланса у этих героев нет. Столько выбора , а в катках встречаешь одних и тех же. Ты не можешь просто зайти в игру и играть кем хочешь, придётся тупо брать того кто сильнее.
типичная проблема "геройских" игр, отсутствие баланса и мета которая меняется от сезона к сезону, что в овере так что в доте
Только все геройские шутеры это про игру в контрпик, а не про игру на том, кто тебе нравится.
В случае с Marvel Rivals я не считаю это минусом. Все-таки вселенная богата разными персонажами, поэтому я не против того, чтобы персонажи оказались менее уникальными в угоду количеству.
Количество не равно качество.
