Marvel Rivals соберёт 50 героев в битве против Таноса в новом PvE-режиме

NetEase представила трейлер нового PvE-режима для Marvel Rivals, посвящённого финальной битве из фильма «Мстители: Финал». На этот раз игрокам предстоит объединиться против Таноса и его армии, причём масштаб сражения обещает стать одним из самых необычных для геройского шутера: в событии смогут принять участие до 50 героев.

Режим станет предпоследней частью события «Путь к судному дню», вдохновлённого кинематографической вселенной Marvel. Действие развернётся среди руин базы Мстителей, где персонажам предстоит вновь пережить ключевые моменты грандиозного противостояния с армией титана. Запуск запланирован на 23 октября.

Обновление продолжает расширять игру за пределы привычных командных сражений. Ранее в Marvel Rivals появился PvP-режим по мотивам «Мстителей: Война бесконечности», а сейчас в шутере также проходит хэллоуинское событие с тематическими костюмами и активностями.