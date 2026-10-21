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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 489 оценок

Marvel Rivals соберёт 50 героев в битве против Таноса в новом PvE-режиме

butcher69 butcher69

NetEase представила трейлер нового PvE-режима для Marvel Rivals, посвящённого финальной битве из фильма «Мстители: Финал». На этот раз игрокам предстоит объединиться против Таноса и его армии, причём масштаб сражения обещает стать одним из самых необычных для геройского шутера: в событии смогут принять участие до 50 героев.

Режим станет предпоследней частью события «Путь к судному дню», вдохновлённого кинематографической вселенной Marvel. Действие развернётся среди руин базы Мстителей, где персонажам предстоит вновь пережить ключевые моменты грандиозного противостояния с армией титана. Запуск запланирован на 23 октября.

Обновление продолжает расширять игру за пределы привычных командных сражений. Ранее в Marvel Rivals появился PvP-режим по мотивам «Мстителей: Война бесконечности», а сейчас в шутере также проходит хэллоуинское событие с тематическими костюмами и активностями.

Трейлеры 74 Обновления 62
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
PedanticCarissa

глиномес будет?

shecter

Чё та их ПВЕ какая-то шляпа выходит,выполняешь задание и забываешь про существование этого режима,Зомби был самым лучшим.

Steep Fraser

лучше бы разрешили за Таноса помесить этих бездарей