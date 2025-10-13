Marvel Rivals стремительно теряет аудиторию на ПК: минус 85% игроков за 10 месяцев

На перенасыщенном рынке многопользовательских игр с постоянным обслуживанием выжить становится всё сложнее. Игроки годами остаются верны гигантам вроде Overwatch, Apex Legends или Valorant, и пробиться сквозь их тень под силу немногим. Когда в начале 2025 года вышла Marvel Rivals от NetEase, казалось, что студии удалось невозможное: динамичный геймплей, знакомые супергерои и визуальный стиль уровня AAA сделали игру настоящим хитом. Но спустя всего десять месяцев ситуация изменилась кардинально.

По данным SteamCharts, аудитория Marvel Rivals упала на 85%: с пика в 644 тысяч одновременных игроков в январе 2025 года до 98 тысяч на прошлой неделе. Формально цифра остаётся солидной — особенно для нового проекта, — но тренд явно нисходящий, и признаков стабилизации нет.

Для жанра игры-сервиса это тревожный сигнал. Обычно популярные тайтлы показывают постепенный рост и удержание аудитории, прежде чем начинается естественный спад. Взять хотя бы Apex Legends, которая, наоборот, увеличила базу игроков с 117 тысяч в 2020 году до более чем 600 тысяч в 2023-м. Marvel Rivals же, похоже, не смогла удержать интерес даже на старте жизненного цикла.

Причины падения можно искать в нескольких направлениях. Слишком быстрые обновления и ежемесячные релизы новых персонажей делают баланс непредсказуемым — одни герои оказываются чрезмерно сильными, другие почти бесполезны. Для соревновательной игры это смертельно опасно. Кроме того, многие игроки, попробовав Rivals из любопытства, в итоге вернулись к привычным шутерам, где экосистема и сообщество давно устоялись.

Тем не менее, несмотря на тревожные цифры, Marvel Rivals всё ещё удерживает десятки тысяч активных пользователей — больше, чем большинство мультиплеерных проектов такого масштаба. Однако NetEase предстоит доказать, что она способна не только громко стартовать, но и построить игру, которая выдержит испытание временем.