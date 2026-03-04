Marvel Rivals устроит масштабный марафон по "Мстителям": от Локи до Доктора Дума

Студия NetEase Games анонсировала серию тематических событий в Marvel Rivals, посвящённых фильмам о Мстителях. Ивенты, вдохновлённые «Сагой бесконечности» киновселенной Marvel, будут проходить с апреля по декабрь, а обновления запланированы каждые два месяца.

Первым станет апрельское событие по мотивам фильма «Мстители» 2012 года. В его рамках появится асимметричный PvP-режим: один игрок возьмёт на себя роль Локи и сразится против шестерых героев. Персонаж получит новый облик в стиле киновселенной и уникальные способности, связанные с созданием иллюзий и использованием одного из Камней Бесконечности. При определённых условиях можно будет воссоздать знаковую сцену с Халком.

В июне стартует ивент по «Эре Альтрона», в августе — по «Войне бесконечности», а в октябре — по «Финалу». Завершит серию декабрьское событие, приуроченное к премьере фильма «Мстители: Доктор Дум», которая намечена на 18 декабря.