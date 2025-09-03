Marvel Rivals: утечка сезона 4 раскрыла новых героев, боевой пропуск и режим игры

Свежие утечки по Marvel Rivals пролили свет на то, что ждёт игроков в четвёртом сезоне. Согласно информации, появившейся в сети, фанатов ждут новые герои, косметика, командные приёмы и даже дополнительный режим игры.

По данным инсайдеров, новый сезон получил название Heart of the Dragon. Главным героем старта станет Анджела, вооружённая копьём или луком и обладающая временной возможностью парить в воздухе. Вторым героем должен стать Сорвиголова, дизайн которого выдержан в азиатском стиле. Он представлен как противоположность Анджеле, символизируя дуэт «Дракона и Тигра».

Боевой пропуск сезона получил рабочее название Fruits of Immortality. В нём, как утверждают источники, появятся:

скин Moon Knight Mecha Knight из Marvel’s What If…?;

новый образ Феникс, предположительно Dark Phoenix;

альтернативный костюм для Локи в стиле Phoenix Force с красным окрасом и перьями;

новый облик Ultron Wasteland.

Кроме героев и косметики, утечки упоминают новый режим быстрого матча, в котором игрокам позволят выбирать одного и того же персонажа несколько раз. Также появятся новые командные комбо:

Человек-Факел, Чёрная Пантера и Псайлок;

Веном и Капитан Америка.

Информация поступила из российского Discord-канала и была распространена через X0XLEAK в X и блогера Dylbobz на YouTube. Однако источники не являются официальными, поэтому данные стоит воспринимать с осторожностью.

Все подробности станут известны уже совсем скоро — официальный трейлер нового сезона Marvel Rivals должен выйти на этой неделе.